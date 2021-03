Luis Enrique roept vier nieuwkomers op bij Spanje voor WK-kwalificatiewedstrijden

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt voor de eerste kwalificatiewedstrijden richting het WK van 2022 in Qatar. De T1 van La Roja roept Pedri, Pedro Porro, Bryan Gil en Robert Sanchez voor het eerst op.

Enrique riep 24 spelers op, waarbij het 18-jarige goudhaantje van FC Barcelona Pedri. Ook doelman Robert Sanchez, ploegmaat van Leandro Trossard bij Brighton, is voor de eerste maal van de partij, net als Sporting-verdediger Pedro Porro en Eibar-aanvaller Bryan Gil.

Verder doet Enrique beroep op ervaren krijgers als Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Thiago en Sergio Ramos, die enige speler van Real Madrid in de selectie.

Spanje opent zijn kwalificaties in Granada tegen Griekenland (25/03). Nadien volgt de uitmatch in Georgië (28/03) en de thuiswedstrijd tegen Kosovo in Sevilla (31/03). Zweden maakt voorrondegroep B vol.