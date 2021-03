Brexit: Brussel lanceert inbreukprocedure tegen Londen na onmin over Noord-Ierse grens

De Europese Commissie leidt een formele inbreukprocedure in tegen het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de opschorting van bepaalde goederencontroles tussen Noord-Ierland en het vasteland tot 1 oktober. “De eenzijdige acties van het Verenigd Koninkrijk hebben het vertrouwen geschonden”, valt te horen in Europese kringen.

Alles draait rond de controles op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verhandeld. Die controles zijn nodig, omdat Noord-Ierland - dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk - nog altijd deel uitmaakt van de Europese interne markt. Ze moeten verhinderen dat er smokkelroutes ontstaan voor producten die via het Verenigd Koninkrijk ongecontroleerd op Europees grondgebied zouden belanden. Bovendien worden harde controles op het Ierse eiland zo vermeden, een cruciale voorwaarde voor het vredesproces.

De Britse regering kondigde begin deze maand echter aan dat de douanecontroles nog tot 1 oktober kunnen wachten. Normaal gezien zouden ze vanaf volgende maand aanvatten, nadat een eerdere gratieperiode eind deze maand afloopt. Londen vreest voor lege rekken in de supermarkten.

De Europese Commissie leidt nu een inbreukprocedure in. Ze stuurt de Britse regering maandagmiddag een officiële brief met een verzoek tot opheldering. Dat proces kan uiteindelijk leiden tot een procedure bij het Europees Hof van Justitie. Daarnaast brengt Eurocommissaris Maros Sefcovic de Britse zaakgelastigde, ex-brexitonderhandelaar David Frost, op de hoogte in een ‘politieke brief’, klinkt het in Europese kringen.