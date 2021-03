Pro League wil volgend seizoen acht beloftenploegen in 1B

Het Belgisch voetbal staat voor een revolutie. Morgen op de Algemene Vergadering wil de Pro League een voorstel laten goedkeuren waarbij 1B volgend seizoen uit 14 of 16 ploegen zal bestaan in plaats van de huidige acht. 1B zou aangevuld worden met zeven of acht beloftenteams.

Als het huidige voorstel wordt goedgekeurd mogen Club Brugge, Anderlecht, Standard, AA Gent, RC Genk, Antwerp en Charleroi volgend seizoen al zeker met een beloftenteam in 1B aantreden. Dit seizoen was dat voorrecht alleen voorbehouden voor Club NXT, het beloftenelftal van Club Brugge.

Er kan ook een achtste team bijkomen, KV Mechelen of OHL, maar dat hangt af van de zaak-Virton. De rechter heeft Virton voorlopig aan 1B werd toegewezen waardoor er acht A-teams in 1B zouden terechtkomen. Dan zijn er ook acht beloftenteams nodig. Voor dat achtste plaatsje komen KV Mechelen en OHL in aanmerking. In de zaak-Virton is echter nog een beroepsprocedure aanhangig.

Concreet betekent dit dat 1B zal bestaan uit de zakker uit 1A en Westerlo, Lommel, Seraing, RWDM, Lierse K., Deinze en mogelijk Virton. Plus de beloftenteams van de G7 en dus -afhankelijk van de zaak-Virton- KV Mechelen of OHL. De tweede uit 1B speelt als afsluiten van dit seizoen nog wel een barragematch om promotie/degradatie tegen de nummer 17 uit 1A. De samenstelling van het nieuwe 1B kan dus nog lichtjes wijzigen.

Dit wordt een unicum in Europa want nergens spelen liefst de helft beloftenteams in tweede klasse. De huidige clubs uit 1B zijn allesbehalve opgezet met dit plan maar zijn in de minderheid. De grote clubs houden de kleinere eersteklassers, de zogenaamde K11, de wortel voor de neus dat ze nog een jaar langer met 18 in 1A kunnen spelen zodat de dreiging van degradatie met een seizoen wordt uitgesteld. Na het seizoen 2022-23 zouden er dan toch drie degradanten zijn, een jaar later dan voorzien.