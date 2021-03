Domper voor Orel Mangala: potentiële vervanger van Axel Witsel valt uit bij VfB Stuttgart met dijblessure

VfB Stuttgart zal het een poos moeten stellen zonder middenvelder Orel Mangala. De 22-jarige Belg liep zondag in het competitieduel met Hoffenheim (2-0 winst) een spierblessure op in de dij. Dat heeft Stuttgart maandag bevestigd.

Stuttgart plakte geen duur op de afwezigheid van Mangala. “Orel staat voorlopig aan de kant”, klinkt het in een mededeling.

Mangala is dit seizoen een vaste waarde bij de middenmotor in de Bundesliga. Zijn blessure dwarsboomt mogelijk ook de plannen van bondscoach Roberto Martinez. Her en der klonk immers de naam van Mangala als vervanger voor de langdurig geblesseerde Axel Witsel bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 die eind deze maand op de agenda staan.