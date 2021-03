Advocaat-stagiair blijft aangehouden na Operatie Sky

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van Jawad H., de advocaat-stagiair die vorige dinsdag werd opgepakt tijdens de gerechtelijke actie rond Sky ECC. Dat bevestigt zijn advocaat Luc Arnou. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Jawad H. is een medewerker van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Bij huiszoekingen op de adressen van H. en de eerder aangehouden Sahil M. namen de speurders vorige week meerdere cryptofoons aanzienlijke cash geldsommen in beslag. De advocaten zitten in aparte onderzoeken bij verschillende onderzoeksrechters.

Uit enkele onderschepte berichten die VTM Nieuws kon inkijken, moet blijken dat H. zelfs rechtstreekse opdrachten kreeg van drugscriminelen.

