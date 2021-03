Jonas Wielandt, te zien in een van de eerste reeksen van ‘Blind Getrouwd’ op VTM, is papa geworden. Hij kreeg een dochtertje, Mila. Dat maakt hij zelf bekend op Instagram.

Jonas trouwde in 2016 blind met Inge Foto: Blind Getrouwd

Het huwelijk waar Jonas in 2016 blind instapte met Inge, voor het programma ‘Blind Getrouwd’, liep na enkele maanden op de klippen. Later leerde hij zijn vriendin Nina kennen via datingsite Tinder. Ondertussen wonen ze samen in het Nederlandse Westdorpe en kregen 13 maart dus hun eerste kindje. Het meisje kreeg de naam Mila.