Ook Duitsland, Frankrijk en Italië stoppen tijdelijk met AstraZeneca, Italië neemt lading vaccins in beslag na dood muziekleraar (57)

Zowel Duitsland, Frankrijk en Italië kondigden maandagmiddag aan de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin voorlopig stop te zetten. Eerder die dag nam ook Nederland al dezelfde beslissing. In Italië loopt intussen een onderzoek na de dood van een 57-jarige muziekleraar.

Italië neemt een lading vaccins van AstraZeneca in beslag voor onderzoek, na de dood van de 57-jarige muziekleraar Sandro Tognatti. De man overleed in het weekend kort nadat hij was ingeënt. Het is niet opgehelderd waarom en daarom is justitie tot de inbeslagname overgegaan.

Het zou gaan om een lading die in de noordelijke regio Piedmont werd gebruikt. Na het incident schortte de regio het gebruik van het vaccin op, later maandag raakte bekend dat heel Italië stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca.

Meerdere Europese landen hebben het gebruik van AstraZeneca gepauzeerd in verband met mogelijk bijwerkingen, zoals bloedstolsels. Intussen meldde ook het Duitse ministerie van Volksgezondheid dat ook Duitsland tijdelijk stopt met het toedienen van AstraZeneca-vaccin, later die dag gevolgd door Frans president Emmanuel Macron. Hij pauzeert de vaccinatie met het vaccin in afwachting van het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap, op dinsdag.

LEES OOK. Al meer dan tien landen beslisten om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccin: wat is de reden en waarom volgt België niet? (+)

Het Noorse geneesmiddelenbureau onderzoekt dan weer of er een oorzakelijk verband is tussen de dood van een verpleegkundige, die zondag stierf aan een hersenbloeding, en het AstraZeneca-vaccin. De vrouw van onder de vijftig kreeg zowat een week eerder een spuitje. Het is het tweede sterfgeval in enkele dagen tijd, nadat Noorwegen donderdag uit voorzorg het toedienen van het AstraZeneca-vaccin had opgeschort.

Vrijdag overleed een 30-jarige verpleegster tien dagen nadat ze een spuitje van de Brits-Zweedse farmaceut had gekregen. Zaterdag maakten de Noorse gezondheidsdiensten melding van drie andere verpleegsters die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, omwille van trombocytopenie (abnormaal laag aantal bloedplaatjes), bloedingen en bloedproppen. Alle drie hadden ze kort daarvoor een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin toegediend gekregen.