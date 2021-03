N-VA wil religieuze leiders (opnieuw) uitnodigen voor dialoog over homoseksualiteit

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement wil de vertegenwoordigers van alle religies en geloofsgemeenschappen in ons land uitnodigen voor “een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie”. Dat zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys in een reactie op het bericht dat het Vaticaan homoseksualiteit blijft bestempelen als “een zonde”.

Het Vaticaan heeft de doctrine van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit nogmaals duidelijk afgelijnd. Homoseksualiteit blijft een “zonde”, klinkt het. Homoseksuele koppels kunnen bovendien geen huwelijkssacramenten ontvangen, aangezien die voorbehouden zijn aan een “onverbrekelijke verbintenis van een man een een vrouw”. Dat meldt de Congregatie voor de Geloofsleer maandag.

Dat het Vaticaan op die lijn blijft staan, is voor sommigen niet of moeilijk verteerbaar. “Ok. We moeten het dus over religie hebben. Niet enkel islam en joodse godsdienst. Maar ook nog over dit”, tweette N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys in een reactie op het artikel, inclusief emoticon met een ontploffend hoofd.

Parys nam in het verleden al het initiatief om de leiders van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen uit te nodigen in het Vlaams Parlement en om met hen de dialoog over homoseksualiteit aan te gaan. Zo kwam de kwestie onder meer aan bod op een interlevensbeschouwelijke dialoog in 2016.

Nu stelt Parys samen met zijn fractiecollega’s Piet De Bruyn, Paul Van Miert en Freya Perdaens voor om opnieuw een dialoog te organiseren met de vertegenwoordigers van de religies en levensbeschouwingen. “We moeten echt stappen vooruit zetten”, zegt Parys.