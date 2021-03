Postkaartje uit Italië arriveert 8 jaar na datum: “Niet verwacht dat ooit nog te zien”

Erik Daems was stomverbaasd in zijn brievenbus een kaartje aan te treffen dat hij zelf in 2013 had verstuurd. Foto: if

Leuven - Acht jaar nadat je het verstuurde, een postkaartje in de bus krijgen uit Italië. Het overkwam Leuvenaar Erik Daems en zijn familie deze week. “Ik herkende het meteen”, zegt hij.

“Ik was enorm verbaasd toen ik het zag”, zegt Erik. “Het kaartje zat bij mij in de bus, maar was eigenlijk verstuurd naar een vriendin iets verderop in onze straat. Die woont daar niet meer, maar de huidige eigenaars weten dat ze post die er nog toekomt voor haar, bij ons in de bus kunnen steken. En zo kwam het kaartje dus gewoon in onze eigen bus terecht.”

Erik herkende het kaartje meteen. “Een paar seconden dacht ik ‘amai, dat is iets uit de oude doos’. Maar toen herkende ik het tafereel en zag ik ook onze namen erop staan”, zegt hij. “We wisten dat dat kaartje nooit was toegekomen. We hadden het tijdens onze reis in 2013 samen met nog een tiental andere kaartjes nog snel snel op de bus gedaan voor we naar huis vertrokken. Toen ze niet toekwamen, dachten we dat we ze misschien wel in een foute bus hadden gestoken. Ik achtte ze alleszins voor altijd verloren. Grappig dat ze nu toch nog opduiken.”

Of de andere kaartjes die samen met dit ene kaartje op de bus werden gedaan, ook zijn toegekomen deze week, weet het gezin nog niet. “Dit kaartje zullen we alleszins nog bezorgen aan de vriendin waar we het eigenlijk naartoe hadden gestuurd. Hier zal nog wel hartelijk om gelachen worden”, zegt Erik.