Oppositieleider Navalny zegt in “concentratiekamp” te zijn opgesloten

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny heeft zich voor het eerst gemeld vanuit de strafkolonie waar hij een gevangenisstraf moet uitzitten. De bekendste oppositieleider van het land zegt dat hij gevangen zit in een “concentratiekamp”.

In een boodschap op Instagram zegt hij te moeten “toegeven dat het Russische gevangenissysteem me heeft kunnen verrassen”. “Ik had geen idee dat het mogelijk was om een concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou te bouwen”. De 44-jarige Navalny voegt eraan toe dat hij zich in strafkamp nummer twee in de buurt van de stad Pokrov in de regio Vladimir bevindt.

Zijn boodschap is vergezeld van een oude, niet gedateerde, foto waarop hij met kaalgeschoren hoofd is te zien.

Hoewel Navalny geloof hecht aan talrijke berichten in de media over folteringen in het kamp, heeft hij naar eigen zeggen nog geen geweld gezien. Wel staat hij continu onder bewaking, overal hangen camera’s. “Maar wanneer men het humoristisch opneemt, is het mogelijk te leven.”

Vorige week had het staatspersbureau Tass gemeld dat Navalny naar de strafkolonie was overgeplaatst. Terwijl zijn advocaten dagenlang niet konden uitvlooien waar hij zich bevond, heeft hij dus nu het bericht van Tass bevestigd.

De opposant moet een straf van 2,5 jaar uitzitten voor het niet naleven van de voorwaarden voor vrijlating in een vroegere strafzaak. Voor hij in Pokrov terechtkwam vertoefde hij in de nabij gelegen Koltsjoegino-gevangenis.