Britse overheid vraagt bevolking geen wakes voor vermoorde Sarah Everard meer bij te wonen

Een dag nadat de Britse hertogin Kate Middleton een wake voor de vermoorde Sarah Everard heeft bijgewoond, heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel de bevolking gevraagd om zulke bijeenkomsten niet meer bij te wonen.

Patel was zondagavond nog kop van jut. Intussen verdedigt de politietop de aanpak van de politie afgelopen weekend. “De bijeenkomst was verboden, maar honderden sympathisanten kwamen zaterdag toch de jonge vrouw gedenken”, zegt een politiewoordvoerder. Uit beelden bleek dat de politie hardhandig optrad bij een poging die wake later op de avond te ontbinden. Premier Boris Johnson heeft al een grondig onderzoek gevraagd.

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze in Zuid-Londen onderweg was van een appartement van een vriend naar huis. Haar lichaam werd woensdag aangetroffen. De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne Couzens, is een agent die vooral wordt ingezet voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.

