Twee mannen aangehouden na dood van agent tijdens bestorming Capitool

In de VS zijn twee mannen officieel aangehouden en in verdenking gesteld voor de dood van politieman Brian D. Sicknick tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Uit het onderzoek is gebleken dat ze de agent van dichtbij beerspray in het gezicht hebben gespoten. Of dat de doodsoorzaak was, is nog niet duidelijk, maar de mannen zijn nu alleszins wel formeel herkend op bewakingsbeelden.

Het FBI heeft Julian Elie Khater (32) uit Pennsylvania en George Pierre Tanios (39) uit Morgantown zondag thuis gearresteerd.

“Geef me die beerspray,” zei Khater naar verluidt tegen Tanios, zo was te zien en te horen op een van de opnames van de bewakingscamera’s. Sicknick en andere officieren hielden de wacht in het Capitool toen een woedende menigte het gebouw bestormde.

Ongeveer negen minuten later, zo is te zien op de bewakingsvideo, richt Khater een bus naar Sicknick en twee andere agenten en spuit hij hen recht in het gezicht.

Khater en Tanios worden nu beschuldigd van negen inbreuken, waaronder het mishandelen van drie agenten met een dodelijk wapen. Ze riskeren tot 20 jaar cel.

Beerspray is een spuitbus die gebruikt kan worden wanneer men aangevallen wordt door een beer. Toeristen die een avontuurlijke reis naar Canada ondernemen bijvoorbeeld worden bij de toegangspoorten van natuurparken aangeraden om zo een beerspray te kopen. Het gaat om een soort van pepperspray, maar veel sterker dan wat de politie gebruikt.

LEES OOK. Nooit eerder vertoonde beelden van raid op Capitool getoond op impeachmentproces Trump