Agentschap Zorg en Gezondheid: “Geen bewijs voor problemen met AstraZeneca”

Dat heel wat Europese landen de inentingen met het vaccin van AstraZeneca stopzetten, zal geen goed doen aan de vaccinatiebereidheid bij ons. Dat erkent Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maandag. Hij heeft nog geen signalen gekregen dat mensen hun vaccinatieafspraak annuleren of niet komen opdagen en benadrukt dat daar geen enkele reden toe is.

Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut in afwachting van een nieuw advies van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA). Dat komt donderdag opnieuw bijeen om zich over het AstraZeneca-vaccin te buigen. De bal ging aan het rollen toen er in Oostenrijk en later ook in Denemarken gevallen opdoken van mensen die bloedklonters kregen nadat ze een spuitje met AstraZeneca hadden gekregen.

In de tussentijd herhaalt het EMA dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin nog altijd opwegen tegen de potentiële bijwerkingen. Ook Moonens wijst er nog eens op dat er geen bewijzen zijn dat het middel ernstige bijwerkingen zou veroorzaken.

Vorige week waren er al berichten over eventuele problemen met AstraZeneca in Denemarken, maar de impact op de vaccinatiebereidheid in ons land bleef beperkt. Uit een steekproef die het Agentschap liet uitvoeren bij enkele vaccinatiecentra in Limburg bleek dat er een uitval was van ongeveer 1 à 2 procent.

WHO: “Geen paniek”

Ook de Hoge Gezondheidsraad adviseerde eerder maandag na spoedberaad om verder te gaan met de vaccinatie van AstraZeneca in België. Intussen roept op de Wereldgezondheidsorganisatie op om niet te panikeren. “Voorlopig raden we landen aan om om te blijven vaccineren met AstraZeneca”, aldus Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de WHO, maandag op een persconferentie. Dinsdag komt een groep vaccinatiedeskundigen van de WHO wel bijeen om de veiligheid van het vaccin te bestuderen.”