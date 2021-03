Welke vaccins bestaan er nog naast AstraZeneca, Pfizer en Moderna? En kan België ze kopen zonder goedkeuring van Europa?

Bijna vijftien landen hebben al beslist om de vaccinaties met AstraZeneca tijdelijk stop te zetten. Maar als ons land diezelfde weg inslaat, riskeert onze hele vaccinatiecampagne in de soep te lopen. Want zonder AstraZeneca kunnen we onmogelijk iedereen gevaccineerd krijgen voor 11 juli, zoals minister van Wouter Beke afgelopen weekend aankondigde. Kan België dan andere vaccins aankopen uit Rusland, India of China? En mag dat zonder de goedkeuring van Europa?