Moord op kamermeisje in hotel: ontsnapte psychiatrische patiënt liep naakt door de gangen

De crime scene: een Best Western-hotel in het Vlaams-Brabantse Ruisbroek. Foto: JVL

Sint-Pieters-Leeuw - In Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, is een kamermeisje (33) van een hotel maandagmiddag op brutale wijze om het leven gebracht. De dader is een naakte Fransman die ontsnapt blijkt uit de psychiatrie.

Het Best Western Hotel Brussels South ligt vlak bij de Brusselse Ring en een populaire plek voor reizigers op doorreis. Dicht bij de hoofdstad, pal tussen onze twee grootste luchthavens. Ook een Franse hotelgast checkte recent in. Hij gaf aan op doorreis te zijn en wilde een kamer boeken. Wat niemand aan de receptie kon vermoeden, was dat de man niet lang geleden in zijn thuisland was ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis. De man, 36 jaar oud en volgens onze informatie allicht geestesziek, werd dan ook actief opgespoord door de Franse politie.

Schijnbaar willekeurig slachtoffer

Maandagmiddag liep het onduidelijke reden helemaal uit de hand met de hotelgast. Hij gaf een uiterst verwarde indruk, liep naakt door de gangen en zocht de confrontatie met het aanwezige personeel. Of hij ook onder invloed was, is niet geweten. Twee vrouwelijke personeelsleden probeerden hem alvast vergeefs te kalmeren. Een van hen slaagde erin te vluchten, een tweede kamermeisje werd door hem brutaal aangevallen. Meer nog, de vrouw - een 33-jarige uit Jette - overleefde de schijnbaar totaal willekeurige aanval niet.

Naakt overmeesterd

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigde maandagavond dat het om een moord gaat en dat de dader om iets na de middag in naakte toestand werd opgepakt. Zijn arrestatie zelf verliep relatief rustig. Voor de jonge vrouw uit Jette kon geen hulp meer baten. Een helder motief lijkt er niet. “Wetsdokter en onderzoeksrechter kwamen intussen ter plaatse”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Hoe de vrouw om het leven werd gebracht, blijft voorlopig onduidelijk.