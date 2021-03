“Club Brugge had penalty moeten krijgen voor fout op Eduard Sobol”: Referee Department wijst Lothar D’Hondt en VAR terecht na Charleroi

Maandagavond moet Club Brugge op bezoek bij AA Gent. Vrijdagavond gaf het nog twee punten uit handen op het veld van Charleroi (1-1). Na de match was er toen veel te doen over een fase waarbij Eduard Sobol tegen de grond werd gewerkt door Cédric Kipré. Het Referee Department heeft zich daar nu over uitgesproken.