KBVB spreekt zich voor het eerst uit over WK in Qatar: “Had nooit naar daar mogen gaan”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft tegenover de VRT voor het eerst gereageerd op het WK voetbal dat in de winter van 2022 wordt georganiseerd in Qatar. “Het WK had nooit naar daar mogen gaan”, zegt CEO Peter Bossaert. Concrete acties onderneemt de voetbalbond niet.

“De toewijzing van het WK aan Qatar, dat had nooit mogen gebeuren”, zegt Peter Bossaert. “Dat is fout gelopen en ik denk ook dat iedereen dat ondertussen weet. We willen er bij de FIFA dan ook de nadruk op leggen dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Onze voorzitter heeft in 2016 al de nodige aandacht gevraagd voor deze problematiek. Sindsdien zijn we nog altijd in gesprek. We willen het voetbal als hefboom gebruiken om verandering mogelijk te maken. Nu het WK in aantocht is, moeten we de internationale aandacht gebruiken als drukkingsmiddel”

De CEO van de voetbalbond voegde aan zijn veroordeling van het WK in Qatar wel nog toe “dat Qatar een van de weinige landen in de regio is waar sprake is van verbeteringen”. “Daarmee wil ik de keuze zeker niet goedpraten, maar dat bewijst dat het systeem van internationale druk werkt bij een geopolitiek probleem”, zegt Bossaert.

Concrete acties tegen het WK in Qatar worden door de KBVB voorlopig niet gezet. “Een boycot is niet opportuun. De grootste slachtoffers zijn dan de gastarbeiders zelf.” Een minuut stilte voor de wedstrijden van de Rode Duivels, zoals de VRT suggereerde, behoor eventueel wel tot de mogelijkheden, klonk het bij Bossaert.