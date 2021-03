Het profiel van de ‘nieuwe coronapatiënt’ in het ziekenhuis: “Nog maar 2 à 3 procent komt uit het rusthuis”

Er liggen opnieuw meer dan 2.000 Belgen in het ziekenhuis door Covid-19. Maar wie zijn de mensen die nu nog gehospitaliseerd worden? Uit de rusthuizen komen ze niet meer: “Amper 2 à 3 procent van de opnames is toe te schrijven aan de woon-zorgcentra”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Bijgevolg is het aandeel 80-plussers in het ziekenhuis ook sterk gedaald.