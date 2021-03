1B-clubs verzetten zich tegen “veredelde beloftencompetitie”: “We gaan er alles aan doen om dit te vermijden”

De zeven profclubs die dit seizoen nog actief zijn in de 1B-reeks verzetten zich tegen de plannen van de Pro League om volgend seizoen met zeven of acht amateurploegen in de competitie te starten. “We stellen alles in het werk om zo’n scenario te vermijden”, zegt Philippe Bormans, als CEO van Union lid van de raad van bestuur van de Pro League, maandag. Over het voorstel wordt dinsdag gestemd.

De Pro League wil dinsdag voorstellen om volgend seizoen de beloftenploegen van minstens de G7 toe te voegen aan 1B. In eerste instantie leken enkel de beste vier U23-teams opgenomen te worden, maar dat was niet naar de zin van zij die uit de boot vielen. En dus zal dinsdag ter stemming worden voorgelegd om zeven beloftenploegen te integreren. Acht zelfs, als Virton niet naar 1B komt.

Volgend seizoen zal hij het niet meer zijn, maar Bormans is vertegenwoordiger van 1B in de raad van bestuur. “Ik ga er alles aan doen om dit te vermijden”, zegt de CEO van kersvers promovendus Union. “Dit zou het einde betekenen van 1B en de clubs die er actief zijn. En dat enkel zodat de G7 zijn talenten dan een paar profmatchen per seizoen kan laten spelen.”

Niet alleen vrezen de 1B-clubs voor een lager niveau van de competitie. Rechtenhouder Eleven zou geen interesse hebben om de wedstrijden van zo’n “veredelde beloftencompetitie” uit te zenden. Aangezien de integratie van beloften een verandering van het format inhoudt, zou Eleven ook niet meer verplicht zijn 1B op tv te brengen. “Wat dan met het tv-geld voor de 1B-clubs? Verdwijnt dat? Zo ja, kan je 1B beter meteen begraven. We gaan er alles aan doen om dat te verhinderen, ook al heeft Union er volgend seizoen geen last van.”

De algemene vergadering buigt zich dinsdag over het voorstel. Er is een tweederdemeerderheid nodig om het erdoor te krijgen.

