Politie waarschuwt voor klusjesmannen die spontaan bij u thuis aanbellen: “Ga er niet op in en noteer het kenteken”

Wachtebeke / Lochristi - Het wordt stilaan lente, tijd om te klussen in je tuin en huis. Een dak ontmossen, een oprit vernieuwen of andere karweien… Werkmannen doen het graag in uw plaats. Maar sommigen rijden rond en bellen spontaan aan bij de mensen. “Ga daar niet op in”, waarschuwt de politie.

Ze zijn duidelijk uit hun winterslaap ontwaakt, de malafide werkmannen die met witte busjes met ladders op het dak rondrijden en stoppen om bij mensen aan te bellen. Een dak ontmossen of herstellen, opritten leggen, lekkende dakgoten herstellen of vervangen, muren behandelen tegen vocht, ze doen het allemaal. En het moet dringend gebeuren, zeggen ze. Want ze hebben tijdens het voorbijrijden gezien dat er een probleem is.

De politie van de zone Puyenbroeck, regio Lochristi en Wachtebeke, waarschuwt er voor. Maar intussen duiken ze ook al op andere plaatsen in Vlaanderen. De oplichters komen met een smoes en zeggen bijvoorbeeld dat er veel mos op het dak groeit, dat de oprit aan een opknapbeurt toe is of dat uw dakgoot lekt. En niet toevallig hebben ze nog een overschot aan materiaal van een vorige werf. Ze kunnen het klusje snel afwerken, en dat allemaal aan een heel schappelijke prijs.

Ze vragen wel een voorschot of zelfs om alles vooraf te betalen. De malafide werkmannen leveren vervolgens maar half werk en verdwijnen met het geld en keren niet meer terug. Of ze gebruiken minderwaardig materiaal zodat je snel weer met problemen zit.

Hoe herken je ze?

De klussers spreken meestal Engels of Frans. Ze rijden rond in bestelwagens die eruitzien als echte werkauto’s omdat er ladders op gemonteerd zijn, of met opdrukken van een klusjesdienst. Ze komen aanbellen met de beste prijs. Vaak kiezen ze er gemakkelijke slachtoffers uit, zoals bijvoorbeeld alleenstaande oudere dames

Komen ze toch bij je langs? Wijs hen dan af en neem onmiddellijk contact op met de politie. “Let op, ze kunnen soms opdringerig en zelfs agressief uit de hoek komen”, klinkt het bij de politie.

Wie ze aan de deur krijgt, wordt ook gevraagd het kenteken van hun bestelwagen op te schrijven of eventuele naamkaartjes bij te houden zodat de politie er mee aan de slag kan.

LEES OOK. Hier zit een reukje aan: zo herken je malafide ontstoppingsdiensten (+)