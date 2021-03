Cardioloog Pedro Brugada: “Voorlopig geen AstraZeneca voor wie bloedverdunners neemt of verhoogde kans op tromboses heeft”

De gekende cardioloog professor Pedro Brugada (UZ Brussel) vindt net als de meeste van zijn collega’s dat we niet te snel moeten panikeren over het AstraZeneca-vaccin. Maar, zo zegt hij, er moet dringend extra onderzoek komen. “En in afwachting van de resultaten, zou ik het vaccin voorlopig niet meer toedienen aan mensen die al bloedverdunners nemen of die in het verleden een trombose kregen.”

Als een van de weinige landen in Europa schort België het gebruik van het AstraZeneca-vaccin niet op. De voordelen wegen niet op tegen de theoretische nadelen, luidt het. “Het zou nu onverantwoord zijn om onze vaccinatiecampagne te pauzeren, gezien de huidige cijfers.” Cardioloog professor Pedro Brugada, een autoriteit in zijn vakgebied, is het daarmee eens maar dringt er wel op aan dat er met spoed wordt onderzocht hoe groot het risico op tromboses is bij mensen die gevaccineerd worden.

Hij wijst erop dat vaccineren nog altijd de enige manier is om ons uit de ‘gevangenis’ te bevrijden waarin we nu al maanden zitten. “En met wat we nu weten, wijst niets op een massaal probleem. Maar stel dat uit wetenschappelijk onderzoek en uit een grote bevraging in landen waar ze het vaccin gebruiken, zou blijken dat er meer problemen zijn dan tot nu toe aangenomen wordt, dan zitten we met een ander verhaal”, zegt Brugada.

De arts raadt daarom aan om voorzichtig te zijn en voorlopig geen AstraZeneca-vaccins meer toe te dienen aan mensen die al bloedverdunners nemen of aan mensen die in het verleden trombotische complicaties hebben gehad. En dat zijn er vrij veel. 5 tot 10 procent van de 60-plussers, zo schat hij.

“Eén procent annulaties”

Spoedarts Jan Stroobants (ZNA), die aan het hoofd staat van het grote vaccinatiecentrum op Spoor Oost in Antwerpen, zegt dat de huidige situatie het gewoon niet toe laat om te stoppen met vaccineren. “Er zijn nog geen harde bewijzen dat er een groot risico bestaat op bloedklonters. Zouden we momenteel niet in een gevarenzone zitten wat het aantal nieuwe besmettingen betreft, dan konden we misschien even afwachten. Maar in de situatie waarin we ons nu bevinden, zou dat dramatische gevolgen kunnen hebben.”

Stroobants zegt dat er in het vaccinatiecentrum in Antwerpen maandag 2.061 mensen gevaccineerd zijn, dinsdag staan er ongeveer evenveel gepland. “Het aantal annulaties schommelt rond de 1 procent of zelfs minder.” De spoedarts verwacht niet echt dat er nu meer mensen hun kat zullen sturen uit angst voor mogelijke complicaties.

