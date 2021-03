Slechts kwartier op het veld, maar alweer in de lappenmand: geraakt Eden Hazard ooit nog volledig fit? “Ik kan dit niet meer verklaren”

Eden Hazard (30) blijft een vaste waarde bij Real Madrid … in de ziekenboeg. Deze keer kampt onze landgenoot met een spierblessure in de rechterheup. Zijn nieuwe – de zoveelste – blessure werpt vraagtekens op. “Ik kan dit niet meer verklaren”, liet Real-coach Zinedine Zidane zich ontvallen. Vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden later deze maand. De kans lijkt bijzonder klein dat Hazard zich voor het eerst in meer dan anderhalf jaar nog eens Rode Duivel zal kunnen noemen.

Spierblessure in september en oktober. Coronavirus in november. Een nieuwe spierblessure in december. Nóg een nieuwe spierblessure in februari. En in maart? “Hij is niet fit en verder kan ik jullie niets ...