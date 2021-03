Ryan Giggs mag dagelijks 5 minuten bellen met interim-bondscoach voor interland tegen Rode Duivels

Volgende week woensdag spelen de Rode Duivels een WK-kwalifatiematch tegen Wales. Bij de Welshmen ontbreekt bondscoach Ryan Giggs (47). Die wordt beticht van partnergeweld en moet in Wales blijven voor het gerechtelijk onderzoek.

Giggs ontkent alles en zal zijn team vanop afstand volgen. Hij stelde meer de 31-koppige selectie samen en tijdens de interlandsperiode zal hij dagelijks 5 minuten bellen met interim-managers Robert Page en Albert Stuivenberg (ex-Genk) om een stand van zaken te krijgen. “Ryan zal feedback krijgen over het verloop van de trainingssessie om hem betrokken te houden, maar de ultieme beslissingen zullen wij nemen”, verklaarde Page. “De situatie is moeilijk voor iedereen, maar het is belangrijk duidelijkheid te hebben en de focus op de spelers te leggen.”

Wellicht ontbreekt ook Juventus-spelers Aaron Ramsey. De middenvelder is net hersteld van een dijblessure en Juve zou liever hebben dat hij nog even rust krijgt.