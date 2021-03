Brusselse politie nam afgelopen halfjaar 49 wagens van straatracers in beslag

Brussel - De politie van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene heeft in het afgelopen halfjaar, sinds september 2020, liefst 49 wagens van straatracers administratief in beslag genomen. Dat maakt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maandag bekend op de gemeenteraad. Daarnaast werden nog eens 18 wagens gerechtelijk in beslag genomen door het Brussel parket. Onder meer aan het Atomium worden geregeld straatraces gehouden.

In het weekend van 20 en 21 februari werden daar nog drie voertuigen in beslag genomen, nadat de bestuurders roekeloos rijgedrag vertoonden.

Sinds september 2020 werden er door de politie van de stad Brussel liefst 49 wagens administratief in beslag genomen, met daarbovenop nog eens 18 voertuigen die gerechtelijk in beslag genomen werden. In die periode werden ook meer dan 50 pv’s opgesteld voor roekeloos rijgedrag.

De situatie rond het Atomium werd geanalyseerd en het stadsbestuur grijpt in door enkele betonblokken te plaatsen om de weg kleiner te maken. Burgemeester Close geeft aan dat het moet vermijden dat de straatracers al driftend, schuivend en met gierende banden, bepaalde bochten nemen.

Toch lijken de betonblokken niet te volstaan. Wat ook vorige week werden weer straatracers op heterdaad betrapt.

Het fenomeen dook zo’n vijf jaar geleden op en zorgde in de buurt van het Brusselse Atomium voor heel wat onrust en onveiligheid. Jongeren, vaak met gehuurde wagens, houden in de omgeving van het Atomium snelheidswedstrijden en brengen daarbij de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar. Soms racen ze ook een stuk over de A12. Met auto’s of zware motoren.