De (voorlopig) vijf plagen van AstraZeneca: waar ging het tot nu toe allemaal mis?

AstraZeneca, het blijft het zorgenkindje van alle coronavaccins. Een oplijsting van alle problemen tot nu toe.

- Studie tijdelijk stilgelegd (september 2020)

De dan al vergevorderde klinische proeven worden gepauzeerd nadat bij een proefpersoon een ernstige aandoening werd vastgesteld. De zaak wordt grondig onderzocht. Er blijkt geen verband te zijn met het vaccin. Na enkele dagen mag de studie in Europa hervatten.

- Verwarrende resultaten (november 2020)

Na Pfizer en Moderna maakt ook AstraZeneca de resultaten van zijn vaccin bekend en die zijn ronduit verwarrend. De doeltreffendheid varieert afhankelijk van de dosering. De beste optie werd per abuis ontdekt doordat een halve in plaats van hele dosis werd toegediend. Meer onderzoek is nodig waardoor een Europese goedkeuring voor kerst onmogelijk wordt.

- Niet voor 55-plussers (januari 2021)

Nog voor Europa met een positief advies komt, laat Duitsland al weten het vaccin niet toe te dienen aan ouderen. De klinische studies telden veel te weinig 55-plussers om iets te kunnen zeggen over doeltreffendheid en veiligheid bij hen. Andere landen waaronder België volgden, tot onlangs kraakheldere gegevens bekendraakten in het Verenigd Koninkrijk: ook bij ouderen werkt AstraZeneca.

- Ruzie met Europa (januari 2021)

Terwijl in het Verenigd Koninkrijk het aantal prikken met AstraZeneca niet bij te houden is, wacht het Europese continent een koude douche. Het farmabedrijf kan lang niet aan de verwachte leveringen voldoen. De Europese Commissie gaat publiekelijk de strijd aan. Het eindigt in een moddergevecht zonder winnaars: Europa ontvangt nog steeds veel minder dan verhoopt, AstraZeneca lijdt gezichtsverlies.

- Teleurstellende leveringen bis (februari 2021)

In het tweede kwartaal, vanaf april, zou het allemaal goed komen. AstraZeneca zou vaccins voor Europa elders in de wereld produceren. Maar ook dit plan lijkt niet te lukken. De leveringen blijven zeker tot aan de zomer hoogst onzeker. Mogelijk ontvangen we zelfs 2 miljoen doses minder dan verwacht. België kijkt nu vooral naar Pfizer - die klokvast en veel leveren - en Johnson & Johnson om de campagne te redden.