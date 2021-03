Ook bij Union stellen ze zich vragen over de 1B-trofee: “De beker die we gekregen hebben, is bijna identiek aan de clubweegschaal”

Union Saint-Gilloise heeft zich zaterdagavond tot kampioen van 1B gekroond. En daar hoort ook een trofee bij. Op sociale media kwam na de titelviering behoorlijk wat commentaar op de beker die de Brusselaars overhandigd kregen. Ook bij Union zelf keken ze raar op, zo vertelde Dante Vanzeir maandag in onze voetbalpodcast Sjotcast.

LUISTER OOK. SJOTCAST. Union-kampioen Dante Vanzeir: “Onze trofee? Die staat al vol met biervlekken die er nooit meer uit gaan”

“Zondag kreeg ik een filmpje van Anas Hamzaoui te zien. Op de club hebben we een weegschaal die ontzettend hard op die trofee lijkt. Hij had daar ‘Champions 2020-2021’ opgeschreven”, vertelde Vanzeir in Sjotcast. Maandag plaatste Union het hilarische filmpje ook op Twitter.

De echte 1B-trofee:

?? | @UnionStGilloise steekt de trofee de lucht in en promoveert na 48 jaar opnieuw naar de #JPL! ??#USGRWD pic.twitter.com/6inELMnsVf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 13, 2021

De Union-versie: