Noord-Korea waarschuwt VS om geen problemen te veroorzaken

Noord-Korea heeft de nieuwe regering van Amerikaans president Joe Biden gewaarschuwd om het Oost-Aziatische land niet te agiteren als de Verenigde Staten “de komende vier jaar vredig willen slapen”. De staatsmedia in de communistische dictatuur verspreidden daarover verklaringen van Kim Yo-jong, de zus van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zo berichtte het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maandag. De VS en Zuid-Korea zijn vorige week gestart met nieuwe gezamenlijke militaire oefeningen.

De voorbije dagen raakte nog bekend dat medewerkers van Biden de voorbije weken hebben geprobeerd om in verbinding te komen met het Noord-Koreaanse regime om het risico op escalatie te verminderen. De pogingen draaiden echter op niks uit.

Onder gewezen Amerikaans president Donald Trump was er sprake van een tijdelijke toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Er vonden toen ook enkele veelbesproken ontmoetingen plaats tussen Trump en Kim Jong-un. Maar sinds de mislukte top in het Vietnamese Hanoi, in februari 2019, zitten de onderhandelingen over het nucleaire programma van Pyongyang op een dood spoor. Er bestaat vooral onenigheid over de toegevingen die Noord-Korea zou moeten doen in ruil voor het opheffen van de internationale sancties tegen het land.