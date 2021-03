Ondanks corona toch meer doden bij ongevallen met fietsers en lichte vrachtwagens

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is vorig jaar met 18,8 procent afgenomen, tot 247. Daarmee is de Vlaamse doelstelling om het dodental in 2020 te beperken tot maximaal 200 niet gehaald, zo meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) dinsdag op basis van voorlopige cijfers van de federale politie. Opvallend: bij ongevallen met lichte vrachtwagens en met fietsers waren er vorig jaar lichte stijgingen van het dodental (+3 doden in beide categorieën). Bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters belooft “nooit geziene investeringen” om de fietsveiligheid te verhogen.

Het aantal gewonden in het verkeer nam in Vlaanderen vorig jaar met 21,7 procent af en kwam uit op 22.341. De dalingen van de totale aantallen verkeersdoden en -gewonden houden volgens de VSV uiteraard verband met de impact van de coronamaatregelen op de mobiliteit. Desondanks werd de doelstelling van maximaal 200 verkeersdoden niet gehaald.

“De globale cijfers maken duidelijk dat een verdere aanscherping van de verkeersveiligheidsmaatregelen in Vlaanderen nodig is om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen”, aldus de VSV. Het aantal verkeersdoden nam vorig jaar wel duidelijk af bij auto-inzittenden (41 doden minder op één jaar tijd) en in beperktere mate ook onder voetgangers (15 doden minder).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) benadrukt dat elk verkeersslachtoffer “er één te veel blijft”. “Ik zet versterkt in op een jaarlijks sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers, zodat finaal in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen. Het toegenomen fietsgebruik kan de lichte stijging (+3) van het aantal fietsdoden ten dele verklaren, maar dit mag absoluut geen excuus zijn om deze zorgwekkende tendens te minimaliseren. Fietsveiligheid en fietscomfort zijn topprioriteiten in mijn verkeersveiligheidsbeleid. De basisvoorwaarde om meer mensen te laten fietsen, is echter dat fietsen veilig kan. Net als bij andere vervoersmodi moet ook het aantal fietsslachtoffers drastisch dalen. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de realisatie van concrete fietsprojecten de komende maanden én jaren”, aldus Peeters.

Dinsdag vindt tevens een online verkeersveiligheidscongres plaats, een initiatief van de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid, de stad Hasselt en de provincie Limburg. Tijdens dat congres worden ook de winnaars van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs bekendgemaakt.