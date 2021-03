Tijd voor een noodoplossing, maar dan geen EK? “Eden Hazard moet onder het mes om nog meer blessures te vermijden”

Geen Eden Hazard dinsdagavond in de Champions League bij Real Madrid, dat een 0-1-bonus verdedigt tegen Atalanta. Alweer een blessure voor de Rode Duivel, voor wie stilaan een nieuwe operatie dreigt. Dat stelt althans de Madrileense huiskrant Marca.

Volgens het ‘Parte médico’ van Real gaat het deze keer om een kwetsuur aan de rechterlendenspier, die de verbinding vormt tussen het dijbeen en de wervelkolom. Dat wezen medische testen op maandag uit. Het is nog onduidelijk hoelang hij deze keer aan de kant moet blijven.

Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar veertien wedstrijden en miste hij er 21. In 646 minuten vond hij drie keer de weg naar de netten: twee doelpunten in La Liga en eentje in de Champions League. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures, en dan vooral een zware enkelblessure.

En dus lijkt een operatie stilaan de enige optie te worden voor Hazard. “De Belg ziet af en wil opnieuw onder het mes om de recente complicaties achter zich te laten”, klinkt het bij Marca. “Iets anders dan een operatie zou op dit moment als een verrassing komen. Hazard heeft zich nooit echt comfortabel gevoeld sinds zijn eerder operatie. Er was constante pijn in zijn enkel en die is de voorbije weken alleen maar erger geworden.”

Geen EK?

En het zijn die enkelproblemen, die hij opliep na een tackle van Thomas Meunier in een wedstrijd tegen PSG, die zijn huidige spierblessures zouden veroorzaken. Omdat ze Hazard anders zouden doen lopen en bewegen om ongemakken te vermijden.

Maar: “Een terugkeer naar de operatietafel lijkt de enige optie op dit moment. Ook al zou Hazard daardoor de rest van het seizoen missen en ook het EK halen onwaarschijnlijk zal zijn”, aldus Marca.

De krant voegt er ook nog aan toe dat Hazard aan zijn tiende blessure zit sinds hij in de zomer van 2019 overkwam van Chelsea. Vijf vorig seizoen en alweer vijf deze campagne. Van de 88 potentiële wedstrijden speelde onze landgenoot er slechts 36. Goed voor 41 procent.

“Eden is droevig, want hij wil ons laten zien dat hij een echte stervoetballer is”, aldus ploegmaat Karim Benzema. “Sinds zijn aankomst hier in Madrid heeft hij echt geen geluk gehad. Ik vind het heel erg voor hem. Hij is een topspeler die ons nog veel kan bijbrengen. Hopelijk is hij er snel weer bij.”