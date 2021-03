Een ongeziene trainerswissel: Kroatische topclub verliest succescoach door... celstraf van bijna vijf jaar

Toby Alderweireld en Tottenham spelen donderdag in de Europa League tegen een Dinamo Zagreb met een andere trainer. Zoran Mamic moet namelijk de bak in.

De Spurs wonnen de heenwedstrijd in Londen met 2-0 en lijken dus goed op weg naar de kwartfinales. Zeker door de chaos in Zagreb, de grootste en meest succesvolle club van Kroatië met onder anderen 21 titels en 15 bekers. Mamic werd al vier keer kampioen met Dinamo en was ook dit seizoen op weg naar de titel in de Hrvatski Telekom Prva Liga.

Tot hij deze week een celstraf kreeg van vier jaar en acht maanden voor fraude, met onder anderen verduistering en belastingontduiking voor 15 miljoen euro. De 49-jarige Mamic nam vervolgens ontslag en wordt vervangen door Damir Krznar.

Zdravko Mamic. Foto: AFP

“Hoewel ik mij niet schuldig voel, dien ik bij deze mijn ontslag in. Ik wens de club het allerbeste”, aldus de Kroaat in een mededeling.

Ook zijn broer Zdravko Mamic, die de club een tijdje leidde, moet de cel in. Evenals gewezen Dinamo-directeur Damir Vrbanovic en ex-belastingmedewerker Milan Pernar. Die laatste twee moeten drie jaar brommen.