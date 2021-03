Parket van Antwerpen waarschuwt voor de opmars van ‘whaling’, een nieuwe vorm van oplichting

Het Parket van Antwerpen heeft sinds afgelopen zomer al 70 gevallen van phishing ontdekt. Het gaat dan vooral over rekeninghouders van spaarbank Argenta. Dat schrijft VRT NWS. De slachtoffers zijn gemiddeld 21.000 euro kwijt. Ook whaling, een andere vorm van oplichting, is in opmars.

In totaal gaat het om 1,33 miljoen euro. Want ondanks de waarschuwingen lopen nog steeds veel mensen in de val van phishing. “Wissel nooit persoonlijke bankgegevens uit per mail of telefoon”, waarschuwt het parket. Vaak gaat het om situaties waarin mensen gebeld of gemaild worden dat er iets mis is met hun rekening en ze hun geld moeten overschrijven.

Foto: rr

Het parket waarschuwt ook voor een andere vorm van oplichting die in opmars is: ‘whaling’. In zo’n scenario krijgen mensen dan een berichtje van hun ‘zoon of dochter’ die met een ander nummer een bericht sturen omdat ze hun gsm kwijt zijn. Ze vragen om geld omdat er snel iets geregeld moet worden. In realiteit gaat het om een oplichter die ongelooflijk snel weg is met hun geld.

In de provincie Antwerpen zien ze almaar meer slachtoffers van whaling. Meestal zijn het oudere mensen die in de val trappen. Er zouden in 2020 zo’n 250 meldingen van whaling binnengekomen zijn, waarbij slachtoffers gemiddeld 5.000 euro overschreven.

LEES OOK. De drie meest populaire vormen van oplichting en hoe te voorkomen