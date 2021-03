Hein Vanhaezebrouck na nederlaag tegen Club Brugge: “De VAR maakt te veel fouten”

Het had de wedstrijd kunnen worden waarin AA Gent weer de top-acht indook. Het had die moeten worden. Maar de chemie tussen Yaremchuk en een weer scherpe Depoitre voor de rust, resulteerde niet in een verdiend doelpunt. Het vizier van Yaremchuk, een voet van Mignolet en het achterste van Mata voorkwamen dat.

Zo werd het een wedstrijd naar het beeld van het seizoen. Een uppercut, een evenaring zelfs van de zwaarste thuisnederlaag ooit tegen de aartsvijand. Trainer Hein Vanhaezebrouck zag echter dat niet alleen in de afwerking iets scheelde. “Niemand moet ons helpen. Maar alles moet minstens correct beoordeeld worden”, sprak hij ferm. “Nu viel alles aan de andere kant. Spijtig. Het begon bij Mignolet”, verwees hij naar de eerste fase met Depoitre. “Daar doet de ref een beweging met de arm om een penalty toe te kennen maar plots bedenkt hij zich. Hij twijfelde. Misschien was dat geen clear error. Daar kan ik mee leven. Er is een fase waar Hans Vanaken die eraf kon (met tweede geel, nvdr.). En wat de meeste vergeten: in de 46ste minuut bij 0-0 wordt Depoitre naar beneden getrokken bij zijn nek door Denswil. Dat is altijd penalty. Al-tijd. Daar is geen discussie mogelijk. Dan maken wij 1-0, krijg je wellicht een heel andere wedstrijd en spreken we misschien niet van De Ketelaere. Club is sterk genoeg. Ze hebben geen hulp nodig.”

Collega-trainer Philippe Clement was het daar – uiteraard – niet helemaal mee eens. “Die eerste vond ik er geen. Depoitre begaat daar de fout op Mignolet. Die tweede had wel gefloten kunnen worden.” Of hoe de VAR soms ook mee zit. “Als dat waar is, dan komen er nog mooie tijden aan voor ons”, zei Clement fijntjes.

Zelfs VAR als tegen Eupen

Vanhaezebrouck bleef niet blind voor de tegengoals. Hoe Bolat en Arslanagic zich in niemandsland bevonden bij de 0-1. Hoe Bolat in de korte hoek werd gepakt bij de 0-2. Hoe Vormer de vrijheid kreeg om de 0-3 op het hoofd van Dost te leggen. “Wij vergaten onszelf te belonen én we pakken te makkelijk die goals. Dat is het enige minpunt. Zij hebben de tweede helft zelfs niet gedomineerd. Ze hebben gewoon snel gescoord.”

De penaltyfase bleef hem echter op de maag liggen, nauwelijks enkele weken nadat de VAR het resultaat bepaalde in Gent-Eupen 2-2. “Chapeau dat Clement ook toegeeft dat het penalty was. Dat bewijst dat hij een grote trainer is. Als ik commentaar geef, krijg ik altijd reactie van scheidsrechters. Uw spits heeft ook kansen gemist, klinkt het dan. Dan zeg ik: de scheidsrechter mag een fout maken. De lijnrechter ook. Die moeten ook in een fractie van een seconde beslissen, net als die spits. Maar niet de VAR. Die mag vijf, zes keer kijken. Die heeft twee, drie minuten. Als Yaremchuk die bal drie keer mag trappen, zit hij zeker een keer binnen. Sorry, sinds de komst van de VAR gaat die vergelijking niet meer op. Er worden te veel fouten gemaakt met de VAR. Het is dezelfde persoon in het busje als tegen Eupen (Bert Put, nvdr.). Ik zoek daar niets achter. Tegen Eupen bleek het beeldmateriaal niet goed genoeg. Het moet zijn dat de beelden hier heel slecht zijn. Ik denk dat we moeten vernieuwen. Ons stadion is te oud…”