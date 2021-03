Frankrijk waarschuwt voor “Bretoense variant” die de PCR-test omzeilt

De Franse overheid heeft aan zorgverleners gevraagd om extra alert te zijn voor een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus, die niet altijd gedetecteerd wordt door de PCR-test. De variant is voor het eerst gedetecteerd in Bretagne.

In tegenstelling tot de Britse of Zuid-Afrikaanse variant is er nog geen reden om aan te nemen dat de Bretoense variant besmettelijker zou zijn. Maar de Bretoense variant omzeilt soms de PCR-tests, en dat is waarom Frankrijk de waarschuwing uitstuurt.

“Doordat we bij deze cluster een herhaaldelijke mismatch tussen de aanwezigheid van Covid-symptomen en negatieve PCR-resultaten zien, zijn er epidemiologische en virologische onderzoeken opgestart”, staat er in de update voor zorgpersoneel.

In Bretagne is er een clusteruitbraak met 79 besmettingen met het coronavirus, waarvan acht met die variant. Frankrijk vraagt de zorgverleners om alle mogelijke gevallen op het hart te drukken om tien dagen in strikte isolatie te gaan.