Hoe Frank Vandenbroucke (SP.A) de deur opnieuw sluit voor versoepelingen en daar N-VA eigenlijk een plezier mee doet

“Men vergist zich echt van discussie.” Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) is het duidelijk: de terrassen in de paasvakantie openen, zoals N-VA heel nadrukkelijk wil, is géén goed idee. Verrassend is dat antwoord niet, maar politiek gezien komt het N-VA niet slecht uit. Achtergrond bij een rondje politieke profileringsdrang.