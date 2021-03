Ook geen Rock Werchter deze zomer: festival uitgesteld tot volgend jaar

Na Graspop gooit ook Rock Werchter de handdoek in de ring. Het festival zal deze zomer opnieuw niet plaatsvinden. De volgende editie zal in 2022 doorgaan, van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli.

“De beslissing werd niet licht genomen”, klinkt het bij de organisatie. “De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit. Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam de hoop.”

Maar er is geconcludeerd dat de voorbereidingen van het festival niet in normale omstandigheden zullen kunnen doorgaan. “Noch hebben we zekerheid dat, eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.”

“Dit uitstel treft velen: onze vaste medewerkers, de technische crew, leveranciers, artiesten en hun entourage, alle lokale verenigingen... Onze sector staat al een jaar op pauze. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de donkere tijden voor de sector zijn niet voorbij, zelfs niet als er binnenkort voorzichtig weer opgestart kan worden. We rekenen op de verschillende overheden. België is een internationaal gerenommeerd festivalland, dat is wat we zijn, willen en moeten blijven”, klinkt het verder.

Uitkijken naar volgend jaar dus. Acts die voorbestemd waren voor Rock Werchter 2021, keren dan terug met nieuwe namen. Praktische info volgt nog. Tickethouders worden snel persoonlijk gecontacteerd door Ticketmaster. Hun bestelling zal integraal overgezet worden naar 2022, en wie wil kan die omzetten in krediet. De ticketverkoop voor Rock Werchter 2022 start in het najaar.