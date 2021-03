Van nieuw clubicoon en halfgod tot overschotje: hoe Cristiano Ronaldo Paulo Dybala naar de exit duwt bij Juventus

Hij moest de nieuwe Alessandro Del Piero worden, het clubicoon bij uitstek van Juventus, maar intussen wordt er over Paulo Dybala vooral geschreven als het over transfergeruchten gaat. Een zomers vertrek lijkt nu echt onvermijdelijk.

Een sensatie. Dat was de Argentijnse pocketaanvaller toen hij bijna zes jaar geleden Palermo inruilde voor de Oude Dame, dat 40 miljoen euro betaalde. In zijn eerste drie seizoenen scoorde Dybala 68 doelpunten in alle competities, waaronder een hattrick in de Champions League tegen FC Barcelona waarna Juventus in 2017 de finale bereikte (maar verloor van Real Madrid).

Dybala kreeg vervolgens het iconisch rugnummer 10 bij de club uit Turijn, aangezien hij tot dan met 21 speelde. Een grote eer in de Serie A, waar dat nummer nog steeds vereerd wordt en gepaard gaat met een soort goddelijke status. Zeker bij Juve, waar onder andere Del Piero de 10 alle eer aandeed. Dybala werd ook een van de kapiteins, naast Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini, wat van de Argentijn hét gezicht van de club maakte. En een favoriet bij de fans.

Dat veranderde toen hij slechts vijf keer scoorde en twee assists uitdeelde in het seizoen 2018-2019, het eerste van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Dybala en samenspelen met supersterren, het is blijkbaar niet zo eenvoudig. De kleine Argentijn floreerde in het verleden in een vrije aanvallende rol, waarbij hij vaak vanaf de rechterkant naar binnen kon komen met zijn gevaarlijke linker. Maar Ronaldo in een vrij rol én Dybala in een vrij rol, dat was wat te veel van het goeie voor het op de organisatie hamerende Juventus. Dybala raakte op de sukkel, liep een blessure op en werd in allerhande transfergeruchten genoemd. Tussendoor lukte het ook al niet bij Argentinië, waar hij op dezelfde positie wil spelen als Lionel Messi. Amper twee goals in 29 interlands zijn het gevolg.

Foto: EPA-EFE

Opleving en transfersaga

Intussen had Dybala wel al vier Italiaanse titels, drie bekers en drie supercups gewonnen. Dat talent kon toch niet verdwenen zijn? Met de komst van Maurizio Sarri vond Dybala zijn beste vorm terug. Hij werd als valse negen geposteerd, wat Sarri bij Napoli ook deed met Dries Mertens. Dat resulteerde in elf goals en elf assists in de Serie A voor de ‘La Joya’, die na zijn vijfde titel met Juventus verkozen werd tot Speler van het Jaar. Boven Ronaldo zowaar.

En toch gonsde het opnieuw van de transfergeruchten rond Dybala. CR7 strijkt in Turijn 30 miljoen euro per jaar op en Juve wilde vers geld in laadje krijgen om de personeelskost te doen dalen. Optie nummer één was Dybala verkopen wegens zijn hoge marktwaarde (110 miljoen euro), stevig salaris (7 miljoen euro per jaar) en vertrek van Maurizo Sarri.

Een ruil met Man United voor Paul Pogba? No deal. Een transfer naar Tottenham? No deal. Een move naar Inter? No deal. Een verhuis naar PSG? No deal. Juventus leurde met Dybala maar een transfer kwam niet van de grond. Dybala blesseerde zich ook nog eens aan zijn bovenbeen, waardoor hij de korte voorbereiding (door corona) miste en de start van de huidige campagne. Later pikte de Argentijn ook nog een knagende knieblessure op.

Foto: AFP

Leuren 2.0

En zo zijn we opnieuw in de situatie belandt waarbij Dybala gezien wordt als een speler die weg mag bij Juventus, zeker als Ronaldo blijft. Een speler die dit seizoen nog maar zestien keer speelde, met drie goals en twee assists als magere oogst voor de ‘nieuwe Del Piero’. Door zijn knieblessure, maar ook door zijn onvermogen om samen te spelen met Ronaldo in een tweemansaanval. Iets wat Alvaro Morata tot op heden veel beter deed. Daarnaast werden met Federico Chiesa en Dejan Kulusevski waardige vervangers gehaald voor Dybala, en wordt de club gelinkt aan gelijkaardige spelmakers als Memphis Depay, Houssem Aouar, Rodrigo De Paul en, jawel, Paul Pogba.

Bovendien weigert de Argentijn al maandenlang zijn krabbel te zetten onder een nieuw contract bij Juventus. De Oude Dame wil niet verder gaan dan een jaarsalaris van 10-11 miljoen euro terwijl Dybala naar verluidt een bedrag rond de 15 miljoen euro per jaar wil zien. Een som die Juventus twee jaar geleden misschien had willen voorstellen, maar vandaag de dag niet langer.

Maar geraken de Bianconeri deze keer wel af van Dybala? In Engeland is er opnieuw sprake van Tottenham als potentiële bestemming, net als Chelsea. PSG zou altijd op de loer liggen voor Dybala en er was in het verleden ook interesse van Barcelona en Real Madrid. De prijs die nu genoemd wordt voor de Argentijn schommelt rond de 50 miljoen euro. Nauwelijks meer dan wat Juve zes jaar geleden voor hem betaalde.

“We missen de goals van Dybala”, zei Pirlo vorige maand nog. “We hopen dat hij als een nieuwe transfer kan zijn wanneer hij terugkeert.” Sindsdien vloog Juve opnieuw vroegtijdig uit de Champions League door toedoen van FC Porto, kijkt de club tegen een achterstand van 9 punten aan ten aanzien van leider Inter en speelde Dybala geen minuut.

‘La Joya’ wordt niet de nieuwe Del Piero bij Juventus, dat is zeker.