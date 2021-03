Michel Louwagie: “Het nut van beloftenteams in 1B? Wat is het nut van beloftenteams van Monaco en Leicester in 1A?”

De Pro League bespreekt vandaag een voorstel om vanaf volgend seizoen zeven of acht beloftenteams - afhankelijk van de zaak-Virton - in 1B onder te brengen. Niet iedereen is voorstander, maar die kritiek counterde AA Gent-manager Michel Louwagie op gevatte wijze.

LEES OOK. Pro League bespreekt vandaag voorstel met zeven of acht beloftenteams in tweede klasse: “Zo wordt 1B helemaal Mickey Mouse”

Als het huidige voorstel wordt goedgekeurd mogen Club Brugge, Anderlecht, Standard, AA Gent, RC Genk, Antwerp en Charleroi volgend seizoen al zeker met een beloftenteam in 1B aantreden. Dit seizoen was dat voorrecht alleen voorbehouden voor Club NXT, het beloftenelftal van blauw-zwart.

Er kan ook een achtste team bijkomen, KV Mechelen of OHL, maar dat hangt af van de zaak-Virton. De rechter heeft Virton voorlopig aan 1B werd toegewezen waardoor er acht A-teams in 1B zouden terechtkomen. Dan zijn er ook acht belofteteams nodig. Voor dat achtste plaatsje komen KV Mechelen en OHL in aanmerking. In de zaak-Virton is echter nog een beroepsprocedure aanhangig.

Philippe Bormans. Foto: BART DEWAELE

De huidige clubs uit 1B zijn allesbehalve opgezet met dit plan maar zijn in de minderheid. Ze worden ook gepaaid met extra financiële compensaties. “Dit kan toch niet waar zijn?”, klinkt het bij monde van Philippe Bormans (Union), vertegenwoordiger voor 1B in de raad van bestuur van de Pro League. “Professionele clubs uit 1B moeten tegen 16- en 17-jarigen gaan spelen. Club Brugge, het jaar voordien nog kampioen bij de beloften, kon tot hiertoe in 1B één wedstrijd op 23 winnen. En dat zijn dan nog de besten. Dat worden wekelijks uitslagen van 8, 9-0. Wie neemt dat nog serieus?”

Maar Michel Louwagie counterde die kritiek voor de camera van VTM toen hij de vergadering in Brussel binnenwandelde. “Wat is het nut van beloftenteams van Monaco, Brighton en Leicester?”, aldus de Gentenaar, refererend naar Cercle Brugge, Union en OH Leuven die in handen zijn van de desbetreffende buitenlandse clubs. De sfeer is goed...