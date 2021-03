Stijgende cijfers: “We staan op een potentieel kantelpunt”

De plateaufase maakt plaats voor een stijgende trend. Dat zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht tijdens de traditionele persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. In alle provincies gaat het aantal besmettingen omhoog en de drempel van 2.000 ziekenhuisbedden is overschreden.

“We zien nu een aanhoudende stijging. Dat in alle provincies en in de meeste leeftijdsgroepen. Vermoedelijk geraken we deze week aan 3.000 besmettingen per dag. Dit betekent dat er duidelijk meer virus in omloop is”, zei Van Gucht. “Zo’n 6 procent van de vastgestelde besmettingen leidt tot ziekenhuisopnames. Dat percentage blijft stabiel. We kunnen dus deze week meer ziekenhuisopnames verwachten.”

Ook de drempel van 2.000 bezette ziekenhuisbedden is overschreden. “Het is geleden van 28 december 2020 dat er nog 500 patiënten op de dienst Intensieve Zorg lagen. Maar in december zaten we in een dalende fase, nu in een stijgende fase.” De curve van Intensieve Zorg stijgt net iets sneller dan de ziekenhuisopnames. Dus er wordt iets vaker doorverwezen naar Intensieve Zorg dan enkele weken terug, zei Van Gucht.

De ziekenhuizen hebben in het verleden al aangeven dat 1.000 bedden het maximaal aantal Covid-patiënten op Intensieve Zorg is om kwalitatieve zorgen te kunnen garanderen. Dat lijkt nog ver verwijderd, zei Van Gucht. Maar hij benadrukte dat het snel kan gaan. “We staan dus op een potentieel kantelpunt. Maar kunnen het verloop van de curve nog verder bepalen. Mijn belangrijkste advies is om dichte contacten te beperken. Mensen die u niet ontmoet, kan u niet besmetten. Denk ook aan telewerk. Zet er zo veel mogelijk op in. Het is en blijft een effectieve maatregel.”

Twee dagen zonder overlijdens

Het aantal overlijdens daalt gelukkig wel nog. Gemiddeld vielen er 24 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 9 procent lager dan de week ervoor. “De daling wordt uitsluitend gedreven door de dalende trend bij rusthuisbewoners. Daar liggen de overlijdens opnieuw 47 procent lager dan de week ervoor. Voorbije week waren er zelfs twee dagen waarop geen enkel Covid-overlijden in de woon-zorgcentra werd gemeld. Dat is geleden van september 2020. Die trend hebben we te danken aan de vaccinatie”, zei Van Gucht.