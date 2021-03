OPROEP. Moest deze editie van Rock Werchter jouw ‘eerste festival ooit’ worden?

Rock Werchter is opnieuw uitgesteld. De onzekerheid van de coronacrisis is te groot en om die reden heeft de organisatie besloten de editie van dit jaar te verplaatsen naar volgend jaar.

Voor vele jongeren is het populaire festival in Werchter vaak dé eerste festivalervaring ooit. Het Nieuwsblad is nu op zoek naar jongeren - of ietsjes oudere festivalmaagden - die hun ‘eerste Werchter’ opnieuw een jaartje moeten uitstellen. Voel je je aangesproken en zie je het zitten om met een foto in de krant te komen? Laat het ons weten via onderstaande formulier.

Vergeet zeker je gsm-nummer niet te vermelden. Vertel ook (kort) waarom je zo teleurgesteld bent.