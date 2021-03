Advocaat Hilde Van Acker op assisenproces ‘duivelskoppel’: “Er is geen énkel bewijs tegen haar”

De Haan / Brugge -

“Ik ben hier binnengekomen met maar één doel: en dat is met Hilde Van Acker na de schuldvraag naar huis gaan. Er is geen enkele reden om haar te veroordelen.” Op het assisenproces rond het ‘duivelskoppel’ vroeg advocaat Kris Vincke de jury om zijn cliënte over de hele lijn vrij te spreken. “Omdat ik meen dat Hilde totaal onschuldig is. Ze heeft niets, maar dan ook niets, met de moord op Marcus Mitchell te maken.”