“God is terug”: Zlatan Ibrahimovic kondigt terugkeer bij Zweden aan zoals alleen hij dat kan

Zlatan Ibrahimovic (39) is door de Zweedse bondscoach Janne Andersson geselecteerd voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar. De spits van AC Milan viert zo na vijf jaar afwezigheid zijn rentree als international.

Ibrahimovic stopte na het EK in 2016 bij de nationale ploeg. Zijn laatste interland speelde hij tegen de Rode Duivels (0-1 nederlaag). De 39-jarige aanvaller van AC Milan is met 62 doelpunten topschutter aller tijden voor Zweden, dat geplaatst is voor het EK van komende zomer.

Hij kondigde zijn terugkeer, voor de start van de WK-kwalificatiecampagne tegen Georgië en Kosovo, op eigenzinnige wijze aan.

De bal was aan het rollen gegaan toen ‘Ibra’ vorig jaar in de media verkondigde dat hij het miste om het Zweedse nationale shirt te dragen. Enkele dagen later zat bondscoach Janne Andersson al op een vliegtuig naar Milaan, met naast hem Hakan Sjostrand, secretaris-generaal bij de bond.

“Ik nam de eerste vlucht naar Milaan omdat ik ook snel terug thuis wou zijn voor de verjaardag van mijn vrouw”, gaf Andersson als uitleg. “De meeting zelf verliep uitstekend en we hebben afgesproken dat we de dialoog zullen voortzetten. Ik weet dus niet of Zlatan zal terugkeren, of wanneer dat zou zijn. De uiteindelijke beslissing om hem al dan niet op te roepen, ligt evenwel bij mij.”

Zlatan är tillbaka i landslaget! ?????? #viärsverige — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

Geblesseerd

Zonder Ibrahimovic bereikte Zweden de kwartfinales van het WK 2018 en plaatste het zich voor de eindronde van het EK 2020. Daarin wacht deze zomer in de groepsfase Spanje, Polen en Slovakije.

De veteraan is dit seizoen bij AC Milan tot dusver goed voor 14 doelpunten in evenveel competitiematchen. De aanvaller kwam sinds eind februari niet meer in actie vanwege een blessure aan de linkeradductor. Hij hoopt donderdag zijn wederoptreden te maken tegen zijn ex-club Manchester United in de terugmatch van de achtste finales van de Europa League.

Zweden opent op 25 maart zijn WK-kwalificatiecampagne met een thuismatch tegen Georgië. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Kosovo. Op 31 maart speelt het team van Andersson nog een vriendschappelijke interland, thuis tegen Estland. Mogelijk is Ibrahimovic ook van de partij op het EK van deze zomer. De Zweden zijn ingedeeld in een poule met Spanje, Slovakije en Polen.