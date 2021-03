Frankrijk zal seks met kinderen strenger bestraffen

Frankrijk zal seks met minderjarigen strenger bestraffen. Het parlement heeft een wet goedgekeurd waarin staat dat iemand minstens vijftien jaar moet zijn om in te stemmen met seksuele activiteiten. Seks met jongere kinderen wordt als gevolg daarvan automatisch gezien als verkrachting.

Op seks met iemand onder de vijftien jaar staat daardoor een celstraf van maximaal twintig jaar, tenzij de bedpartners een klein leeftijdsverschil hebben. Justitieminister Eric Dupond-Moretti wil daarmee de boodschap overbrengen dat “kinderen verboden terrein zijn”.

Aanklagers moeten volgens de huidige Franse wetgeving bij verkrachting van een minderjarige bewijzen dat het slachtoffer was gedwongen, bedreigd of bedrogen. Seks met minderjarigen is in Frankrijk illegaal, maar wordt minder zwaar bestraft als er sprake zou zijn van seksuele instemming.

Er gaat alleen een uitzondering gelden voor bedpartners die hooguit vijf jaar ouder zijn. Hoewel het parlement unaniem heeft ingestemd met het wetsvoorstel, klinkt er ook kritiek. Sommige leden vinden het leeftijdsverschil te groot. De minister legt uit niet te willen dat “een jongere van achttien jaar wordt berecht omdat hij vrijwillige seks had met een meisje van 14,5 jaar”.

Het wetsontwerp gaat nog voor een tweede lezing naar de senaat, die naar verwachting zal goedkeuren.

De minimumleeftijd voor seksuele instemming in Frankrijk is zo in lijn met die van veel andere westerse landen.