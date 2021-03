Stellingen van Brussels Justitiepaleis krijgen opfrisbeurt voor toekomstige restauratie

/ Brussel - De stellingen aan de hoofdgevel van het Justitiepaleis aan het Brusselse Poelaertplein krijgen een opfrisbeurt. Tegen 2030 moeten alle stellingen weg zijn, maar nu volgen eerst aanpassingen, zodat er nadien kan begonnen worden met een restauratiestudie en de werkelijke restauratie. Bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR) kwam dinsdag een kijkje nemen bij de aanvang van de werken.

Het Brusselse Justitiepaleis en haar stellingen zijn intussen een iconisch straatbeeld geworden. Al 40 jaar staat het gerechtsgebouw in de stijgers. Sinds 2000 wordt ook de voorgevel omringd door stellingen, als een preventieve veiligheidsmaatregel om mogelijke vallende stenen op te vangen. De stellingen zijn eigendom van de federale overheid en worden vanaf deze maand gemoderniseerd om de restauratiestudie te voltooien.

De stellingen worden gecontroleerd, versleten elementen en planken worden vervangen en de verankeringen van de gevelstenen worden waar nodig versterkt. Dankzij die aanpassingen kunnen al enkele tests en proefrestauraties uitgevoerd worden op de gevelstenen en worden pijnpunten zoals waterinsijpeling al verholpen.

De renovatie verloopt in drie fasen. In de eerste fase zal de gevel aan de kant van het Poelaertplein, waaronder de zuilengalerij en het voorplein, en de sokkel van de koepel worden gerestaureerd. In de twee volgende fasen volgen de gevels aan de kant van de Miniemenstraat, de Wolstraat en de Wynantstraat. Een stellingvrij Justitiepaleis met gevels als nieuw en duurzame ramen wordt verwacht tegen 2030. De Regie der Gebouwen raamt de totale restauratie van de gevels op 87 miljoen euro.

Opvallend, wanneer er een hoog-risicoproces plaatsvindt in het Justitiepaleis, worden de werken uit veiligheidsoverwegingen mogelijk geschorst.