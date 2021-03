Lierse K. ondanks degradatieplek ook volgend jaar in 1B na stemming Pro League

Op de vergadering van de Pro League van dinsdag is beslist dat Lierse K. ook volgend seizoen in 1B speelt. Ondanks de huidige degradatieplek zakken de Pallieters toch niet naar de amateurreeksen. Dat vernam onze sportredactie.

De Pro League bespreekt vandaag hoe 1B en 1A er vanaf volgend seizoen uitzien. Zo stonden de toevoeging van extra beloftenploegen op de agenda, maar ook de vraag wat er met Lierse K. moet gebeuren. De Lierenaars zouden sportief moeten degraderen, maar de 1B Pro League heeft volgend seizoen baat bij een extra club, aangezien er geen stijger is uit de amateurreeksen.

Over dat laatste is dus al gestemd: Lierse K. speelt ook volgend jaar in 1B. Over de beloftenploegen is nog geen duidelijkheid. Wel duidelijk is dat Harm Van Veldhoven, de CEO van 1B-club Lommel, wordt toegevoegd aan de Raad van Bestuur van de Pro League na een stemming.

