Michelle Obama over Meghan Markles uitspraken over racisme: “Geen complete verrassing”

Ook ex-first lady Michelle Obama, al jaren bevriend met prins Harry, sprak zich uit over het interview van Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey. Ze noemde het “geen complete verrassing” om Meghan te horen spreken over haar ervaring met racisme in het Britse koningshuis.

In het ophefmakende interview met Oprah vertelde Meghan Markle onder meer dat aan haar man, prins Harry, door een lid van de koninklijke familie werd gevraagd “hoe donker” de huid van hun zoon Archie zou zijn. Wat Michelle Obama van die uitspraken vond, werd haar door NBC Today Show gevraagd: “Ras is in deze wereld geen nieuw concept voor mensen van kleur, en het was dan ook geen complete verrassing om haar gevoelens te horen”, antwoordde ze.

In een ander interview, met Access Hollywood, drukte Michelle Obama wel de hoop uit dat Harry en Meghan een manier zouden vinden om zich te verzoenen met de Britse koninklijke familie. “Ik bid dat er vergiffenis is, en dat er op een bepaald moment duidelijkheid en liefde is.”