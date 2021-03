Prins Harry en William hebben voor het eerst sinds Oprah-interview gepraat: “Geen productief gesprek”

Prins Harry heeft voor het eerst sinds het spraakmakende interview van hem en zijn vrouw Meghan Markle met Oprah Winfrey contact gehad met zijn vader, prins Charles, en broer, prins William. Alleen waren die gesprekken niet zo productief.

Het was een vriendin van Meghan Markle, tv-persoonlijkheid Gayle King, die over het gesprek vertelde aan de Amerikaanse zender CBS. “Ik belde hen om te vragen hoe ze zich voelen, en het is waar, Harry heeft gesproken met zijn vader en zijn broer”, zei ze. “Volgens wat ik hoorde, waren die gesprekken niet productief. Maar ze zijn blij dat ze op zijn minst een gesprek hebben gehad.”

Onrechtstreeks had eerder broer William zich ook al uitgesproken over het interview van zijn broer en schoonzus. Daarin vertelde Meghan Markle over haar ervaringen met racisme in het koningshuis, en de vraag aan prins Harry over “hoe donker” de huid van hun zoontje Archie zou zijn. Tijdens een bijeenkomst op een school in Londen zei William al: “Wij zijn geen racistische familie.” Hij liet vorige donderdag ook weten dat hij nog geen contact had gehad met zijn broer, maar dat is intussen dus wel gebeurd.