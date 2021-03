Nog geen beslissing over integratie beloften in 1B, Pro League gaat wel “actieve rol opnemen in realisatie Beneleague”

De Pro League gaat “een actieve rol opnemen om de mogelijke realisatie van de Beneleague alle kansen te geven”. Dat maakte de vereniging van profclubs na de algemene vergadering van dinsdag zelf bekend.

“Er is een unaniem draagvlak om de mogelijke realisatie van de Beneleague alle kansen te geven. Het management van de Pro League zal vanaf nu hierin een actieve rol opnemen”, klinkt het in een persbericht. “De Beneleague moet gepaard gaan met de verzekering van de economische stabiliteit voor de overige professionele clubs door middel van de creatie van één nationale topcompetitie op basis van duurzame licentie- en competitie regel. De visie houdt verder ook in dat de beloftenteams van de professionele clubs in de Nationale Amateur reeksen kunnen aantreden.”

Integratie beloften

De Pro League schuift een beslissing over de integratie van beloftenploegen in 1B en de verlenging van het competitieformaat met 18 op de lange baan. De meningen erover lopen te ver uiteen, zegt voorzitter Peter Croonen dinsdag na de algemene vergadering. Daarom tekent het management van de Pro League eerst een toekomstvisie uit voor het Belgische profvoetbal.

Het is al de derde keer dat beide hete hangijzers, die gekoppeld zijn, op de agenda van de algemene vergadering werd geplaatst, maar even vaak kwam er geen beslissing. Er werd volgens Croonen wel stevig over gepraat. “Alle meningen en argumenten liggen op tafel. Het management kan hiermee aan de slag om te kijken of er consensus gevonden kan worden. Er rest ons wel niet veel tijd meer om iets aan het format te veranderen”, aldus de voorzitter van de Pro League.

De felle discussies over het 1A-format en de integratie van de U23 mondde uit in een bredere discussie over de toekomst van het Belgische profvoetbal. De algemene vergadering bereikte dinsdag wel een principeakkoord over een langetermijnvisie. “We hebben unaniem een richting gekozen die ons hopelijk in staat zal stellen beslissingen te nemen op korte en middellange termijn”, aldus Peter Croonen.

Geen zakker

Verder werd dinsdag op de algemene vergadering beslist dat er dit seizoen niemand zakt uit 1B, Harm van Veldhoven het vrijgekomen plaatsje van Karel Van Eetvelt inneemt in de Raad van Bestuur en dat het contract van CEO Pierre François met een jaar wordt verlengd.