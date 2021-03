Spoedoverleg over telewerk: premier De Croo en minister Dermagne nodigen werkgevers in allerijl uit voor gesprek

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) hebben dinsdagmiddag in allerijl de werkgeversorganisaties uitgenodigd voor een ‘dringend gesprek’ over het naleven van het verplichte telewerk.

De Croo zou van de werkgevers het engagement willen dat ze alle bedrijven in ons land duidelijk oproepen om het personeel de komende weken zo veel mogelijk van thuis te laten werken.

Aanleiding zijn de stijgende coronacijfers, en de vaststelling van Sciensano dat het aantal uitbraken op de werkvloer weer stijgt. Vanochtend maakte het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken bovendien bekend dat ook mobiliteitsgegevens uitwijzen dat er vandaag veel minder wordt getelewerkt dan enkele weken geleden.

Wie kan telewerken, moet dat doen

Massaal blijven telewerken, dat is nodig om de stijgende besmettingscijfers weer onder controle te krijgen, beklemtoonde een eveneens ongeruste minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dit weekend. “Wie kan telewerken, moét thuis werken”, zo vatte hij de regels nog eens samen. Tegelijk kondigde hij opnieuw strengere controles aan.

Volgens Vandenbroucke riskeren we zelfs dat na de paasvakantie de scholen niet opnieuw open kunnen, wanneer we de komende dagen de regels rond onder meer telewerken aan onze laars lappen. En dreigt ook de heropening van de horeca op 1 mei in het water te vallen.