Kledingstukken en handtas van drugsbazin opgegraven in Antwerpse loods: wie was ‘tante’ Naima Jillal?

Bij de zoektocht naar de stoffelijke resten van Naima Jillal, in een loods in de Antwerpse haven, is maandag begraven kledij en een handtas gevonden. Of die spullen ook aan de zo goed als zeker vermoorde drugsbazin toebehoorden, is niet duidelijk, noch waarom ze precies dood moest. Wie was ‘tante’ Naima?