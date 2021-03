Rusland dreigt ermee Twitter plat te leggen

Als Twitter niet snel publicaties verwijdert die volgens de Russische overheid illegaal zijn, dan zal de sociaalnetwerksite dertig lagen lang onbereikbaar zijn in Rusland. Daarmee dreigt de Russische toezichthouder dinsdag.

Het gaat volgens Vadim Subbotin, hoofd van toezichthouder Roskomnadzor, om beelden op Twitter “die minderjarigen aanzetten tot zelfmoord, of die kinderpornografie of informatie over het gebruik van drugs bevatten”. Rusland had eerder al gevraagd om die beelden te verwijderen, maar daar ging Twitter niet op in. Eerder raakte al bekend dat Rusland om die reden bewust Twitter liet vertragen. “Twitter reageert niet op onze verzoeken zoals ze zouden moeten”, zegt Subbotin. “Als de situatie zo verder blijft, dan zal het over een maand geblokkeerd worden.”

Dat de Russen er nu mee dreigen de sociaalnetwerksite plat te leggen, vinden critici niet toevallig. Gisteren liet oppositieleider Aleksej Navalny via Twitter voor het eerst sinds lang weer van zich horen. Volgens tegenstanders van Poetin is deze zet naar Twitter dus eerder een manier om oppositieleiders tegen te werken.